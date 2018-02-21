Aynı botta 9 farklı ülkeden göçmen

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 9 ayrı ülkeden 55 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaçatı bölgesinde devriye görevi yapan TCSG-24 Sahil Güvenlik botu, saat 09.30 sıralarında Deliklikoy açıklarında bir şişme bot tespit etti. Sahil Güvenlik botu, müdahale ederek şişme botu durdurdu. Şişme botta bulunan 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme İskelesi’ne getirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere yardımcı olarak iskeleye çıkardı.

Çeşme iskelesinde kaçak göçmenler için kurulan çadıra alınan göçmenler yapılan kimlik tespitinde, Suriye, Irak, Eritre, Güney Afrika, Mali, Benin, Nijerya, Togo ve Botswana uyruklu olduklarını beyan etti. Çeşme’den Yunanistan’ın Sakız Adası’na kaçma girişiminde bulunan gruplar arasında 9 ayrı ülke vatandaşının olması dikkat çekti.

Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, göçmenlere yiyecek paketleri ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı. Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.