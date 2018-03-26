Aynı daireleri 123 kişiye satan müteahhitlere ceza

Gaziemir ilçesinde 24 daireyi 123 kişiye sattıkları iddiasıyla açılan davadan bugün karar çıktı. Tutuklu yargılanan İzmir’in tanınmış müteahhitlerden Hüseyin P.’ye 123 kez 1 yıl 8 ay, Selim Ö.’ye ise 107 kez 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Yaklaşık 4 yıl önce, Gaziemir’de tanınmış müteahhitler Hüseyin P. ve ortağı Selim Ö.’nün yapımını başlatacağı daireler için vatandaşlar satın alma başvurusu yaptı. İddiaya göre, apartmanın yapılacağı alandaki gecekonduların bir kısmı yıkılmaya başlandı ve daire almak isteyenlere apartmanın yapılacağı yer gösterildi. Aylar geçmesine rağmen apartmanın temeli atılmadı. Daire satın alanlar müteahhitleri sıkıştırırken, aynı iş yerinde çalışan iki postacının aldıkları daire ile ilgili konuşmaları bir dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı. Postacılar, kendilerine aynı dairenin satıldığını anlayınca müteahhide ulaşmaya çalıştı ancak ulaşamadı. Sonra sosyal paylaşım sitesinden başlarına gelen olayla ilgili grup oluşturan mağdurlar, aynı zamanda yargıya giderek hukuki süreci başlattılar.

Milyonluk vurguna 123 kişi suç duyurusu yaptı

Aynı yerden daire alanlar, sosyal paylaşım sitesinden dolandırıldıklarını anlayınca avukat tutarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdur olan 123 kişinin suç duyurusuyla Hüseyin P. ve ortağı Selim Ö. ile yanlarında çalışan Abdülkadir A. ve emlakçıda çalışan Canan B. hakkında ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 240’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Müteahhitlerin 24 daireyi 123 kişiye sattığı, bazı mağdurların birden fazla daire alması sebebiyle 153 daire satışının yapıldığı öne sürüldü.

Karar duruşmasında cezalar belli oldu

Bayraklı Adliyesi 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan bu sabah yapılan karar duruşmasına mağdurların yanı sıra sanıklardan Selim Ö., Canan B., Şebbap K. katılırken, diğer sanık Hüseyin P. ise güvenlik gerekçesiyle duruşma salonunda yer almadı. Tutuklu bulunan Hüseyin P. duruşmaya SEGBİS ile dahil oldu.

Kimseyi dolandırmadım

Sanıklardan Hüseyin P. kandırıldığını iddia ederek, “Ben kimseyi dolandırmadım. Benim yanımda iş yapan Canan B. ve Selim Ö. benden habersiz benim kaşemi kullanmışlar. Ben bu durumu fark edince silahlı adamlar tarafından ailemle tehdit edildim. Susmamın bedelini çok ağır ödüyorum. Mağdurların zararlarını karşılamak için elimden geleni yapacağım” dedi.

Hüseyin P.’nin iş ortağı Selim Ö. ise aldığı maaş dışında bugüne kadar cebine başka bir para girmediğini iddia ederek, "Bu olayın en büyük mağdurların birisiyim. Tüm mal varlığımı kaybettim. Ancak Hüseyin P. olayı bana yüklemeye çalışıyor. Ben kendisinden maaşım dışımda başka bir para almadım. Suçlamaları kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti Hüseyin P.’ye 123 kez 1 yıl 8 ay, Selim Ö.’ye de 107 kez 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan sanıklar Canan B., Şebbap K., Sevgin Ş., Selma G., Mustafa B. ve Caner A.’a ise beraat etti.