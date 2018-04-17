HABER

Aynı gece 3 iş yerinden hırsızlık yapan çocuk suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 10:17 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, aynı gece 3 iş yerine camlarını taşla kırarak, girdikten sonra hırsızlık yapan C.K.

Aynı gece 3 iş yerinden hırsızlık yapan çocuk suçüstü yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, aynı gece 3 iş yerine camlarını taşla kırarak, girdikten sonra hırsızlık yapan C.K. (13), 4'üncü iş yerine girmek isterken, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Keşan'da, ailesiyle birlikte yaşayan C.K., geçen cumartesi gecesi, anne ve babasından habersiz evden çıktı. C.K., camlarını taşla kırarak, girdiği Büyük Cami Mahallesi'ndeki bebek giyim mağazasından kıyafet, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki kafeden 10 kilo çay, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki elektronik mağazasından ise 12 kol saati, 6 müzik çalar ve kamera çalıp, kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin C.K. olduğunu tespit etti. Ekipler, C.K.'yi aynı yöntemle başka iş yerine girmek isterken, yakaladı. Gözaltına alınan C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından yaşının küçük olması nedeniyle ailesine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Aynı gece 3 iş yerinden hırsızlık yapan çocuk suçüstü yakalandıAynı gece 3 iş yerinden hırsızlık yapan çocuk suçüstü yakalandıAynı gece 3 iş yerinden hırsızlık yapan çocuk suçüstü yakalandı

Son dakika! Stoçi'nin katil zanlıları yakalandıSon dakika! Stoçi'nin katil zanlıları yakalandı
Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!
Türkiye'nin AB yolculuğunda kritik gün! Raporda çok çarpıcı ifadelerTürkiye'nin AB yolculuğunda kritik gün! Raporda çok çarpıcı ifadeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.