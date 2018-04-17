Aynı gece 3 iş yerinden hırsızlık yapan çocuk suçüstü yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, aynı gece 3 iş yerine camlarını taşla kırarak, girdikten sonra hırsızlık yapan C.K. (13), 4'üncü iş yerine girmek isterken, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Keşan'da, ailesiyle birlikte yaşayan C.K., geçen cumartesi gecesi, anne ve babasından habersiz evden çıktı. C.K., camlarını taşla kırarak, girdiği Büyük Cami Mahallesi'ndeki bebek giyim mağazasından kıyafet, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki kafeden 10 kilo çay, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki elektronik mağazasından ise 12 kol saati, 6 müzik çalar ve kamera çalıp, kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin C.K. olduğunu tespit etti. Ekipler, C.K.'yi aynı yöntemle başka iş yerine girmek isterken, yakaladı. Gözaltına alınan C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından yaşının küçük olması nedeniyle ailesine teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
AK Parti ve MHP'den seçim haritasını değiştirecek 'ittifak' çalışması
Son dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu
Trende ilişkiye giren çift bu halde yakalandı
PKK raporunda korkunç detaylar: Cinsel organlarını yakıyorlar
AK Parti'yi kızdıracak sözler
Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum