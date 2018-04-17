Aynı gece 3 iş yerinden hırsızlık yapan çocuk suçüstü yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, aynı gece 3 iş yerine camlarını taşla kırarak, girdikten sonra hırsızlık yapan C.K. (13), 4'üncü iş yerine girmek isterken, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Keşan'da, ailesiyle birlikte yaşayan C.K., geçen cumartesi gecesi, anne ve babasından habersiz evden çıktı. C.K., camlarını taşla kırarak, girdiği Büyük Cami Mahallesi'ndeki bebek giyim mağazasından kıyafet, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki kafeden 10 kilo çay, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki elektronik mağazasından ise 12 kol saati, 6 müzik çalar ve kamera çalıp, kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin C.K. olduğunu tespit etti. Ekipler, C.K.'yi aynı yöntemle başka iş yerine girmek isterken, yakaladı. Gözaltına alınan C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından yaşının küçük olması nedeniyle ailesine teslim edildi.