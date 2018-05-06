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Aynı noktada 2 saat içinde 11 araç kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2018 23:12 | Son Güncelleme

Bartın'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 2 saat içinde 11 aracın kaza yapması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Aynı noktada 2 saat içinde 11 araç kaza yaptı

Alınan bilgiye göre, Bartın-Karabük karayolunun Gökçekıran köyü mevkisinde etkili olan yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda, trafik kazaları meydana geldi.

Yaklaşık 2 saat içinde aynı mevkide 11 otomobil trafik kazasına karıştı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazalarda, araçlarda sıkışan Ferdi Uğur (31), Emrah Uğur (30) ve Özgür Huzuroğlu (30), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ferdi Uğur'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Karayolları ekipleri, söz konusu noktada kumlama çalışması yaptı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
bartın trafik kazası

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