Aynı sokakta birer gün arayla erkek cesetleri bulundu

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN'da, merkez Cumhuriyet Mahallesi 1504 Sokak'ta, dün bir erkeğe ait cesedin bulunmasının ardından bugün aynı sokaktaki başka evde bir erkek cesedi daha bulundu. Cumhuriyet Mahallesi 1504 Sokak'ta, dün bulunan cesetle ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin daha kayıp olduğunu tespit etti. Araştırmalarını dün cesedin bulunduğu sokakta sürdüren ekipler, Afganistan uyruklu olduğu sanılan 50 yaşlarındaki erkeğin cesedinin bulunduğu evin bitişiğinde arama yaptı. Yaklaşık 10 yıldır boş olan metruk evdeki aramada, yabancı uyruklu ve 18 yaşında olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu. Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedin bulunduğu sokağı giriş- çıkışa kapadı.Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin sürdürdüğü belirtildi.
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