Aynı sokaktan 2 otomobil çalan zanlı üzerinde uyuşturucuyla yakalandı

Isparta’da yakın tarihlerde aynı sokaktan 2 otomobil çaldığı belirlenen zanlı, üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki Çünür Mahallesi’nde 26 Mart ve 7 Nisan 2018 tarihlerinde aynı sokaktan 2 otomobil çalınması üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, Atabey ilçesinde olduğu tespit edilen A.Ç. (24) isimli şahsı dün kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlının yapılan üst aramasında yaklaşık 1 gram eroin maddesi de ele geçirildi.
Çalınan 2 otomobilin de kent merkezindeki Binbirevler Mahallesi’nde bulunduğunu tespit eden emniyet güçlerini, araçları sahiplerine teslim ettiği belirtildi. Her 2 olayı da gerçekleştirdiğini tespit edilen A.Ç.’nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sonrasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, buradan da adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.
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