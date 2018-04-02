Aynı yerde iki kaza, iki yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde aynı yerde gerçekleşen iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük-Bursa katılım yolu üzerinde meydana gelen trafik kazalarının ilkinde Tanju K. (44) idaresindeki 11 AG 500 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bu kazanın hemen ardından yine aynı yerde ikinci bir motosiklet kazası meydana geldi. Kazada Mehmet A. (21) idaresindeki 11 AB 036 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Motosiklet sürücüsü Mehmet A. (21) yaralandı.
Kazalarda yaralanan her iki motosiklet sürücüsü de acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
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