HABER

Ayrı yaşadığı eşinin aracına kurşun yağdırdı

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 00:13 | Son Güncelleme

Malatya’da bir kişi, ayrı yaşadığı eşinin içerisinde bulunduğu araca kurşun yağdırdı.Olay, İzzetiye Mahallesi Handan sokakta meydana geldi.

Malatya’da bir kişi, ayrı yaşadığı eşinin içerisinde bulunduğu araca kurşun yağdırdı.
Olay, İzzetiye Mahallesi Handan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.K. isimli kadın, arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yedikten sonra aracıyla evine gitmek üzereyken bir süredir ayrı yaşadığı eşi E.K.’nin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıdan şans eseri yaralanmadan kurtulan K.K., aracıyla Beydağı Polise Merkezine sığındı. Olayın ardından E.K. yaya olarak kaçarak izini kaybettirirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede delil arama çalışması yaptı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 3 adet boş kovan buldu.
Ayrı yaşadığı eşi K.K.’nın iki hafta önce evini kurşunlayan, bugün de aracına kurşun yağdıran E.K.’nın yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Düşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözü

Düşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözü

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Hanedana vatandaşlık sözü

Hanedana vatandaşlık sözü

Afrin şehidinin evine haciz yolladılar

Afrin şehidinin evine haciz yolladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kaybolan 85 yaşındaki çiftçi, ormanda bulundu

Kaybolan 85 yaşındaki çiftçi, ormanda bulundu

Düğün evinde küçük kıza cinsel istismara kalkışan komşu çıktı

Düğün evinde küçük kıza cinsel istismara kalkışan komşu çıktı

Van’da sigara kaçakçılığı

Van’da sigara kaçakçılığı

Burdur’da yangın paniği

Burdur’da yangın paniği

Van’da kaçak sigara operasyonu

Van’da kaçak sigara operasyonu

Otomobil trafik ışıklarına çarptı : 1 yaralı

Otomobil trafik ışıklarına çarptı : 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.