Ayrı yaşadığı eşinin aracına kurşun yağdırdı

Malatya’da bir kişi, ayrı yaşadığı eşinin içerisinde bulunduğu araca kurşun yağdırdı.
Olay, İzzetiye Mahallesi Handan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.K. isimli kadın, arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yedikten sonra aracıyla evine gitmek üzereyken bir süredir ayrı yaşadığı eşi E.K.’nin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıdan şans eseri yaralanmadan kurtulan K.K., aracıyla Beydağı Polise Merkezine sığındı. Olayın ardından E.K. yaya olarak kaçarak izini kaybettirirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede delil arama çalışması yaptı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 3 adet boş kovan buldu.
Ayrı yaşadığı eşi K.K.’nın iki hafta önce evini kurşunlayan, bugün de aracına kurşun yağdıran E.K.’nın yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.
Düşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı
Stajyer kıza korkunç taciz! Fabrika çalışanı kendini doktor olarak tanıttı
Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran 'zabıtaya darp' olayında yeni gelişme!
Suriye'de dengeleri değiştirecek açıklama: PYD-Esad ittifakı doğrulandı
ABD Savunma Bakanı kabul etti: SDG'den Afrin'e geçenler oldu
Park halindeki otomobil, çöken yolun içine düştü
Melih Gökçek'ten Mustafa Tuna'ya tepki!
ODTÜ'de geliştirildi, bilim dünyasında heyecan yarattı
Türkiye'nin korkunç cinayetler işleyen seri katilleri
Türkiye şehitlerine ağlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum