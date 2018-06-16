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Ayrı yaşadığı eşinin evi önünde intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 01:24 | Son Güncelleme

ADANA'da, ayrı yaşadığı eşinin çocuklarını göstermediğini  iddia eden kişi, eşinin evinin önünde başına tabanca dayayarak intihar etmek istedi.

Ayrı yaşadığı eşinin evi önünde intihara kalkıştı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, ayrı yaşadığı eşinin çocuklarını göstermediğini iddia eden kişi, eşinin evinin önünde başına tabanca dayayarak intihar etmek istedi. Polis, ismi açıklanmayan kişiyi, yaklaşık bir saatte ikna etti.
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71525 Sokak'ta meydana geldi. Ayrı yaşadığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini iddia eden kişi, alkol alıp, eşinin yaşadığı eve gitti. Karısının kendisini polise şikayet ettiğini ve şikayetini geri çekip, çocuklarını göstermesini isteyen, ismi açıklanmayan kişi, yanında getirdiği tabancasını başına dayayıp, intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, başına tabanca dayayıp, kendini öldüreceğini söyleyen kişiyi, sakinleştirmeye çalıştı. Tabancanın ateş alma ihtimaline karşı, olay yerine sağlık ekibi de sevk edildi. Babasının bu halini gören kızı ise fenalık geçirdi. Genç kız, hazırda bekletilen ambulansa taşınarak, sakinleştirici iğne yapıldı. Polisin yaklaşık bir saat süren çabası sonunda ikna olan adam, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Soruşturma sürüyor.

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Ayrı yaşadığı eşinin evi önünde intihara kalkıştıAyrı yaşadığı eşinin evi önünde intihara kalkıştıAyrı yaşadığı eşinin evi önünde intihara kalkıştıAyrı yaşadığı eşinin evi önünde intihara kalkıştı

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