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Ayrı yaşadığı eşinin sevgilisini bıçaklayan cezaevi firarisine 10 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 18:09 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de ayrı yaşadığı eşi G.P.'nin sevgilisini bıçaklayan cezaevi firarisi Serkan P.'ye 'kasten yaralama' suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de ayrı yaşadığı eşi G.P.'nin sevgilisini bıçaklayan cezaevi firarisi Serkan P.'ye 'kasten yaralama' suçundan 10 ay hapis cezası verildi.
Olay, geçen yıl 28 Mart'ta Melikgazi ilçesi, Osman Kavuncu Bulvarı Ersu Sokak'ta meydana geldi. Cezaevi firarisi Serkan P. iddiaya göre, 5 aydır ayrı yaşadığı eşi G.P.'nin sevgilisi olduğunu öğrendi. Serkan P., eşinin yanında Serkan K.'yi cebinden çıkardığı bıçakla yaraladı. 4 yerinden bıçaklanan Serkan K. olay yerine sevk edilen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, cezaevinden firar eden Serkan P.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli, mahkemece yeniden cezaevine gönderildi.
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanık Serkan P.'yi 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında 'tahrik' indirimi yaparak, cezasını 10 aya düşürdü ve tahliyesine karar verdi.

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