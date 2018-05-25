Ayrılan sevgililerin 'Marley' davası ertelendi

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de üniversite öğrencisi Osman Orhan Baçaru'nun (22), Golden Retriever cinsi 3,5 yaşındaki 'Marley' isimli köpeğini geri vermediği iddiasıyla yaklaşık 6 ay önce ayrıldığı sevgilisi Ezgi Bölükbaşı (22) hakkında açtığı davanın ilk duruşmasında karar çıkmadı. Duruşma ertelendi. ​Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesi öğrencisi Osman Orhan Baçaru, avukatı aracılığıyla köpeğini geri vermediğini öne sürdüğü eski kız arkadaşı Ezgi Bölükbaşı hakkında Eskişehir 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın ilk duruşması, bugün yapıldı. Duruşmada Osman Orhan Baçaru ile tarafların avukatları hazır bulundu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Ezgi Bölükbaşı ise duruşmaya katılmadı. Osman Orhan Baçaru'nun avukatlarından Mustafa Çakı, köpeğin mülkiyet hakkının müvekkiline geçtiğini savunarak, "Davalının yaptığı mülkiyet hakkına aykırıdır. Köpeğin acilen müvekkilime iadesini talep ediyoruz" dedi. Ezgi Bölükbaşı'nın avukatlarından Buket Ünlü Hatip ise "Davaya konu köpeğin mülkiyeti ve zilyetliği müvekkilime aittir. Davacı tarafın mülkiyeti kazandığına dair herhangi bir belge yoktur. Davacı, 2 aylık yasal süre içerisinde dava açmamıştır. Hak düşürücü süre yönünden davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz. Daha üstün hak mülkiyet hakkı müvekkilimize aittir. Davacı tarafından yapılan suç duyurusu ile ilgili de takipsizlik kararı verilmiştir, karar kesinleşmiştir. Ayrıca karşı taraf beyanında bağış kelimesi kullanmıştır. Ancak daha sonra bedelsiz sahiplendirme şekline çevirmiştir' diye konuştu. 'AVUKATLAR TARTIŞINCA DURUŞMAYI SONLANDIRDI' Hakim Fahri Yüksel duruşma sırasında iki tarafın avukatları arasında tartışma yaşanması üzerine duruşmayı sonlandırdı. Davanın reddini isteyen davalı taraf ile köpeğin kendilerine teslim edilmesini isteyen davacı tarafından taleplerini kabul etmeyen hakim Fahri Yüksel, "Daha önce kendileri uyarıldığı halde duruşma düzenini bozucu her iki taraftan hal ve hareketler geldiğinden duruşmaya devam edilemeyeceği anlaşıldığından duruşmaya son verildi" diyerek duruşmayı 25 Eylül'e erteledi. 'SEVGİYLE, ŞEFKATLE AÇILMIŞ BİR DAVAYDI' Duruşma sonrasında Osman Orhan Baçaru ile avukatı Oytun Süllü adliye önünde gazetecilere açıklamada bulundu. Oytun Süllü şunları söyledi: "Bugün müvekkilim Osman'ın köpek davası olan Marley'in ilk duruşmasına girdik. Bir eşyanın mülkiyeti havasında açılan bir dava olmak zorunda kaldı ne yazık ki Asliye Hukuk'ta açılan dava. Tabi karşı taraf Osman'ın ve Ezgi'nin özel ilişkisine kadar, gazetelere verdiği beyanlarda kadın haklarını duruşmaya çağırıyoruz gibi infial yaratacak açıklamalarından sonra, tabi bugün geniş güvenlik önlemleri altında ne yazık ki duruşmaya girilmek zorunda kalındı. Halbuki bir canlının sahibinin kim olduğuna dair bir davaydı. Çok basit bir davaydı. Sevgiyle açılmış, şefkatle açılmış, ne yazık ki bu duruma getirildi. Eylül ayında ikinci duruşmaya gireceğiz ve hakkın yerine bulacağını ve gerçekten Ezgi'nin sahiplendirdiği Marley'i Osman'ın hakkı olarak alacağımıza olan inancımız tam." 'MARLEY'İ ÖZLÜYORUZ' Osman Orhan Baçaru ise, "Marley'i özlüyoruz tabi ki. Ama duruşma tarihi Eylül'e ertelendi" derken avukatı Oytun Sülü de "3 ay daha özlem devam edecek. Marley şu an karşı tarafta. O da zaten Eskişehir'de değil. Marley'i Aydın'a götürmüş. Sabırla bekleyeceğiz, özleminin sona ereceği günü" diye konuştu. 'KÖPEĞİMİ SAHİPLENDİRMEDİM' Bugünkü duruşmaya katılmayan ve köpeği Marley ile birlikte Aydın'a ailesinin yanında kaldığını belirten Ezgi Bölükbaşı, daha önce kendisini telefonla arayan DHA muhabirine şöyle konuşmuştu: "Ben bir ara ailemden uzak olduğum için ve derslerin ağırlığından dolayı köpeğimi sahiplendirmeyi düşünmüştüm. Bu sırada Osman ile tanıştık. Sonra birbirimizden hoşlandık. Ve arkadaşlık etmeye başladık. Onun da bir kedisi ve bir köpeği vardı. Tüm hayvanların bakımını maddi ve manevi ben yapıyordum. Köpeğimin bakımı için ve diğer hayvanların bakımı için veterinere Osman ile birlikte gidiyorduk. Ayrıldıktan sonra dahi kendisinin köpeği ile kedisine ben bir süre daha bakmaya devam ettim. Ona yardımcı oldum. Marley kesinlikle benim köpeğimdir ve ben kimseye köpeğimi sahiplendirmedim. Ben köpeğimi çok seviyorum, aramızda çok özel bağ var. Osman, kendisinden ayrılmamı hazmedemediği için beni üzmek ve bana zarar vermek amacıyla şikayet emiştir, suçlamaları kabul etmiyorum."

