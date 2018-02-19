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Ayrıldığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 22:13 | Son Güncelleme

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eski karısını av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaraladı.Olay, saat 16.45 sıralarında Yalvaç ilçe merkezinde meydana geldi.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eski karısını av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaraladı.
Olay, saat 16.45 sıralarında Yalvaç ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 2,5 yıl önce ayrıldıkları öne sürülen Metin Y. ile Ayşe B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan kavgada Metin Y., eski eşini av tüfeğiyle başından vurdu. Ağır yaralanan talihsiz kadın, olay yerine gelen ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Ayşe B.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ve jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Metin Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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