Ayrıldığı eşinin baba evini bastı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

EŞİNİ BACAKLARINDAN VURDU

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ayrıldığı eşi Burhan Soyluçiçek'in tabanca ile ateş açması sonucu bacaklarından vurulan 26 yaşındaki Dilek Ulutaş, Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Dilek Ulutaş ve annesi Fatma Ulutaş'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, Burhan Soyluçiçek'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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