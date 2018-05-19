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Ayrıldığı eşinin baba evini bastı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 20:33 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, ayrıldığı eşinin baba evine gelen Burhan Soluçiçek, kurşun yağdırdı.

Ayrıldığı eşinin baba evini bastı: 1 ölü, 2 yaralı

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, ayrıldığı eşinin baba evine gelen Burhan Soluçiçek, kurşun yağdırdı. Burhan Soluçiçek tabancasıyla 8 el ateş ederek eski kayınpederi İsmail Ulutaş'ı öldürürken, kayınvalidesi ve ayrıldığı eşini yaraladı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Çayırova Özgürlük Mahallesi'nde meydana geldi. Burhan Soluçiçek ayrıldığı eşinin baba evine geldi. Eşi ile görüşmek isteyen Burhan Soluçiçek, olumsuz cevap alması üzerine tabancasını çıkararak kurşun yağdırdı. Burhan Soluçiçek'in 8 el ateş ekmesi sonucu eski kayınpederi İsmail Ulutaş, kayınvalidesi Fatma Ulutaş ve ayrıldığı eşi Dilek Ulutaş'ı vurarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri İsmail Ulutaş'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, Fatma Ulutaş ve Dilek Ulutaş'a ilk müdahalede bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.
Polis, olayın ardından kaçan Burhan Soluçiçek'i yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Ayrıldığı eşinin baba evini bastı: 1 ölü, 2 yaralı

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