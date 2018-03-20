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Ayrıldığı eski eşinin kocasını bıçakladı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 17:22 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ayrıldığı eşinin yeni kocasını bıçaklayan şahıs polise teslim oldu.Olay, Adapazarı ilçesi Karaosman Mahallesi Eksi Hendek Caddesi üzerinde bulunan Adapazarı Kaymakamlığında meydana geldi.

Ayrıldığı eski eşinin kocasını bıçakladı: 1 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ayrıldığı eşinin yeni kocasını bıçaklayan şahıs polise teslim oldu.
Olay, Adapazarı ilçesi Karaosman Mahallesi Eksi Hendek Caddesi üzerinde bulunan Adapazarı Kaymakamlığında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 36 yaşındaki Bekir A., eşiyle birlikte Adapazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı birimine işlem için geldi. Bu sırada kaymakamlık binasına giren 34 yaşındaki Eyüp Ş., içeride ayrıldığı eşini yeni kocası olan Bekir A. ile gördü. Şüpheli Eyüp Ş., üzerinde taşıdığı bıçakla ayrıldığı eşinin yeni kocası olan Bekir A.’ya saldırdı. Çıkan arbedede Bekir A., bıçaklanarak ağır yaralandı. Yanında eşi bıçaklanan kadın sinir krizleri geçirerek eski eşine hakaretler savurdu.
Yaralı Bekir A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan olay sonrası polise teslim olan saldırgan eski koca Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

Ayrıldığı eski eşinin kocasını bıçakladı: 1 yaralı

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