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Ayrıldığı kız arkadaşının evini ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 05:06 | Son Güncelleme 10 saat önce

Adana’da iddiaya göre kendisinden ayrıldığı kız arkadaşını önce yumrukladı daha sonra da evini ateşe vererek yaktı. Yangında mahsur kalan kedi ve köpeği itfaiye ekipleri kurtarırken genç kadın köpeğine sarılıp gözyaşı döktü.

Olay, Yüreğir İlçesi Atakent Mahallesinde bir apartmanın üçünce katında meydana geldi. İddiaya göre, sevgili olan Fatma P. ile Müslüm A.’ın bir süredir araları bozuktu. Dün ise genç kadın sevgilisinden ayrıldı. Bunun üzerine Müslüm A., Fatma P.’ye yumruk attı, daha sonra evini yakacağım deyip gitti.

EVDE MAHSUR KALAN KEDİ VE KÖPEK KURTARILDI

Taksiyle evine geçen Fatma P., gittiğinde evinin yandığını gördü. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, genç kadının yangında mahsur kalan kedi ve köpeğini kurtardı.

Genç kadın baygınlık geçirirken, hayvanlarının kurtarıldığını öğrenince sevindi. Daha sonra köpeğine sarılan genç kadın gözyaşları döktü.

Polis ekipleri evi kundaklayan Müslüm P.’yi arama çalışmaları başlattı.

(İHA)

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kundaklama kadına şiddet adana

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ULAN KADINA ŞİDDET VAR DİYOSUNUZ EYVALLAHTA PEKİ BU KADINLAR HEPMİİ BÖLE RUH HASTALARINI BULUYO YOKSA TESADÜFMÜÜ KÖRLER SAGARLAR BİRBİRİNİ AGARLARR
gene Adana
Kızlar biraz kafanızı çalıştırın vahşi hayvanlarla arkadaşlık etmeyin
Kadina siddet durmaz cunku aciz erkek sinirini kadindan alir yusufcugu ona yeter arti genellemiyorum ama bazi kadinlarda piskopat maco tipli erkeklerden hoslanarak zaten atesin icine giriyorlar sonunu dusunmeden
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