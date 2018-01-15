Ayrıldığı kız arkadaşının evini ateşe verdi

Olay, Yüreğir İlçesi Atakent Mahallesinde bir apartmanın üçünce katında meydana geldi. İddiaya göre, sevgili olan Fatma P. ile Müslüm A.’ın bir süredir araları bozuktu. Dün ise genç kadın sevgilisinden ayrıldı. Bunun üzerine Müslüm A., Fatma P.’ye yumruk attı, daha sonra evini yakacağım deyip gitti.
EVDE MAHSUR KALAN KEDİ VE KÖPEK KURTARILDI
Taksiyle evine geçen Fatma P., gittiğinde evinin yandığını gördü. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, genç kadının yangında mahsur kalan kedi ve köpeğini kurtardı.
Genç kadın baygınlık geçirirken, hayvanlarının kurtarıldığını öğrenince sevindi. Daha sonra köpeğine sarılan genç kadın gözyaşları döktü.
Polis ekipleri evi kundaklayan Müslüm P.’yi arama çalışmaları başlattı.
(İHA)
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