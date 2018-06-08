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Ayrılmak isteyen 14 yıllık hayat arkadaşını öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 15:59 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Antalya'da aralarındaki sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen birlikte yaşadığı Sevgi Aslan'ı 4 bıçak darbesiyle öldüren Reşit Atmaca, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrılmak isteyen 14 yıllık hayat arkadaşını öldürdü (2)

TUTUKLANDI
Antalya'da aralarındaki sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen birlikte yaşadığı Sevgi Aslan'ı 4 bıçak darbesiyle öldüren Reşit Atmaca, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Atmaca, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Atmaca'nın polise verdiği ifadesinde, "Benimle barışmak istemediğini ve başkası ile evlilik planları yaptığını söyledi. Bu sırada sinirlerime hâkim olamadım. Kendime geldiğimde yerde yatıyordu. Panikledim ve kaçtım" dediği kaydedildi.
Atmaca'nın Aslan ile birliktelikten 2 çocuğu olduğu, ilk evliliğinden de 7 çocukğu bulunduğu belirtildi.

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