Ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı E.Y.'yi (16) karnından bıçaklayarak ağır yaralayan E.Ş. (17), gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Sarıcalar Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. Tarlada kanlar içinde yatan E.Y.'i gören bir kişi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, karnından bıçaklanan E.Y.'yi, ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı. Polis, ameliyata alınan E.Y.'yi, erkek arkadaşı E.Ş.'nin bıçakladığını saptadı. Olay sonrası kaçan E.Ş., yaklaşık 1 saat sonra Sağlık Mahallesi'ndeki boş bir arazide yakalandı.

Gözaltına alınan E.Ş.'nin ifadesinde, kıskandığı kız arkadaşıyla bir süredir bu nedenle tartışmalar yaşadıklarını ve ayrılık noktasına geldiklerini ifade ederek, "Konuşmak için çağırdım. Yine tartışmaya başladık. Benden ayrılmak istedi ve hakaret etti. Ben de dayanamadım, bıçakladım" dediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI