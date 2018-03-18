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Ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle vuran şahıs adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 12:38 | Son Güncelleme

Bolu’da, ayrılmak isteyen sevgilisi Gülbahar K.’nin evine gece saatlerinde konuşmak için giden ve çıkan tartışmada genç kadını tüfekle vuran Ömer B., adliyeye sevk edildi.Olay, önceki gece saat 02.30 sıralarında Semerkant Mahallesi Karabacakoğlu Sokak’ta meydana geldi.

Ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle vuran şahıs adliyeye sevk edildi

Bolu’da, ayrılmak isteyen sevgilisi Gülbahar K.’nin evine gece saatlerinde konuşmak için giden ve çıkan tartışmada genç kadını tüfekle vuran Ömer B., adliyeye sevk edildi.
Olay, önceki gece saat 02.30 sıralarında Semerkant Mahallesi Karabacakoğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun zamandır Ömer B. ile sevgili olan ve birlikte yaşayan Gülbahar K., sürekli kavga etmelerinden dolayı sevgilisinden ayrılmak istedi. Gülbahar K.’den ayrılmak istemeyen Ömer B., önceki gece konuşmak için genç kadının evine gitti. İkilinin tartışmaya başlaması üzerine Ömer B., yanında bulunan tüfekle Gülbahar K.’ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların Gülbahar K.’nin bacaklarına isabet etmesiyle, genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Ö.B. ise, aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Hayati tehlikesi yok
Silah seslerini duyan Gülbahar K.’nin komşuları durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kanlar içinde kalan genç kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Tedavisi yapılan Gülbahar K.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Suç aletiyle yakalandı
Olay sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan Ömer B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde olay yerinden kaçtığı otomobille seyir halinde olduğu tespit edilen Ömer B., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

“Korkutmak istedim”
Gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Ömer B., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu söyleyen Ömer B.’nin, “Ben Gülbahar’ı çok seviyordum. Aramızda zaman zaman tartışmalar çıkıyordu ama hiç ayrılma aşamasına gelmemiştik. Benden ayrılmak istediğini söyleyince kendimi kaybettim. Korkutmak için ateş ettim” dediği öğrenildi.

Ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle vuran şahıs adliyeye sevk edildi

Ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle vuran şahıs adliyeye sevk edildi

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