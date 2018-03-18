Ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle vuran şahıs adliyeye sevk edildi

Bolu’da, ayrılmak isteyen sevgilisi Gülbahar K.’nin evine gece saatlerinde konuşmak için giden ve çıkan tartışmada genç kadını tüfekle vuran Ömer B., adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece saat 02.30 sıralarında Semerkant Mahallesi Karabacakoğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun zamandır Ömer B. ile sevgili olan ve birlikte yaşayan Gülbahar K., sürekli kavga etmelerinden dolayı sevgilisinden ayrılmak istedi. Gülbahar K.’den ayrılmak istemeyen Ömer B., önceki gece konuşmak için genç kadının evine gitti. İkilinin tartışmaya başlaması üzerine Ömer B., yanında bulunan tüfekle Gülbahar K.’ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların Gülbahar K.’nin bacaklarına isabet etmesiyle, genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Ö.B. ise, aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Hayati tehlikesi yok

Silah seslerini duyan Gülbahar K.’nin komşuları durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kanlar içinde kalan genç kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Tedavisi yapılan Gülbahar K.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.