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Ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 14:25 | Son Güncelleme

Bolu’da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin evini basan şahıs, genç kadını tüfekle vurarak yaraladı.Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Semerkant Mahallesi Karabacakoğlu Sokak’ta meydana geldi.

Bolu’da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin evini basan şahıs, genç kadını tüfekle vurarak yaraladı.
Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Semerkant Mahallesi Karabacakoğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun zamandır Ö.B. ile sevgili olan ve birlikte yaşayan Gülbahar K., sürekli kavga etmelerinden dolayı sevgilisinden ayrılmak istedi. Gülbahar K.’den ayrılmak istemeyen Ö.B., gece saatlerinde konuşmak için genç kadının evine gitti. İkilinin tartışmaya başlaması üzerine Ö.B., evdeki tüfeği alarak Gülbahar K.’ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar bacaklarına isabet eden genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Ö.B. ise, aracına binerek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan Gülbahar K.’nin komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kanlar içindeki genç kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Tedavisi yapılan Gülbahar K.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Ö.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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