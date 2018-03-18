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Ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle vurup kaçan kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 13:21 | Son Güncelleme

BOLU'da, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Gülbahar K.'nin evini basıp tüfek ateş ederek yaraladıktan sonra kaçan Ömer B., yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Gülbahar K.'nin evini basıp tüfek ateş ederek yaraladıktan sonra kaçan Ömer B., yakalanarak, adliyeye sevk edildi. Olay, dün saat 02.30 sıralarında Semerkant Mahallesi Karabacakoğlu Sokak'ta bulunan Gülbahar K.'ye ait evde meydana geldi. Gülbahar K. kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle sevgilisi Ömer B.'den ayrılmak istedi. Ömer B., bunun üzerine Gülbahar K.'nin evine gitti. Ömer B. ile Gülbahar K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ömer B. yanında getirdiği tüfekle Gülbahar K.'ye ateş açtı. Gülbahar K., bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Ömer B. ise olayın ardından aracına binerek kaçtı. Hastanede tedavisi süren Gülbahar K.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Ömer B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ömer B., dün gece Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde otomobiliyle seyir halindeyken yakalandı. Gözaltına alınan Ömer B. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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