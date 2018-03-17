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Ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle vurup, kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 14:21 | Son Güncelleme

BOLU'da, Ö.B., kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Gülbahar K.'yi evini basıp tüfekle ateş ederek yaraladı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, Ö.B., kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Gülbahar K.'yi evini basıp tüfekle ateş ederek yaraladı. Şüpheli kaçarken, bacaklarından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saat 02.30 sıralarında Semerkant Mahallesi Karabacakoğlu Sokak'ta bulunan Gülbahar K.'ye ait evde meydana geldi. Gülbahar K. kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle sevgilisi Ö.B.'den ayrılmak istedi. Ö.B., bunun üzerine kadının evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ö.B. yanında getirdiği tüfekle Gülbahar K.'ye ateş açtı. Gülbahar K., bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Ö.B. ise olayın ardından aracına binerek kaçtı.
Silah seslerini duyan komşular, durumu polis ve 112 Acil'e haber verdi. Gülbahar K., 112 Acil ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan Ö.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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