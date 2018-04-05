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Ayşe Aypay’dan saldırı açıklaması (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 18:29 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yaşanan ve 4 kişinin öldüğü saldırının ardından Eğitim Fakültesi’nden Doç.

Ayşe Aypay’dan saldırı açıklaması (2)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yaşanan ve 4 kişinin öldüğü saldırının ardından Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Ayşe Aypay, saldırgan Volkan Bayar hakkında işlem yapmadığını iddia etti.
YÖK ve Rektörlüğün Volkan Bayar ile alakalı dilekçelerini kabul etmediğini iddia eden Dr. Aypay, "YÖK neden işlem yapmadı. Neden yapmadılar. Bir buçuk yıldır defalarca dilekçe verdik. Hepsinin üstüne yattılar. Dokundurmadılar Volkan Bayar’a. Şimdi açıklasın YÖK başkanı, şimdi açıklasın rektör. Volkan’ı korumanın bedelini kim ödeyecek. Benim eşim Volkan Bayar’ın iftiraları yüzünden işinden atıldı. 5 buçuk ay hapis yattı. Kim ödeyecek bunları. Bir sürü arkadaşım mağdur oldu. Kim ödeyecek bunları. Suç duyurusunda bulunuyorum Rektörlük hakkında, YÖK hakkında. İşlem yapmadılar. Ta ki bugün 4 tane arkadaşımız şuanda cenaze olmuş durumda. Ve ben savcılığa ifade vermeye gitmemiş olsaydım Volkan Bayar’ın bir numaralı hedeflerinden biri olarak ben de cenaze olarak yatıyordum. Kim ödeyecek bunu kim. Kim ödeyecek" dedi.

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