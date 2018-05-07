Ayşe öğretmen, 6 ay sonra yeniden cezaevine girecek

Diyarbakır'da, telefonla katıldığı Beyaz Show programındaki konuşmasında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak 20 Nisan'da bebeğiyle birlikte cezaevine giren ve 4 Mayıs'ta tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik'in infazına 6 ay ara verildiği ve 6 ay sonra yeniden cezaevine gireceği ortaya çıktı.

Öğretmen Ayşe Çelik'in avukatına, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından verilen infaza ara verme kararında, hükümlünün, 4 Mayıs 2018 tarihli dilekçe ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığı ve cezasının infazına arar verilmesini talep ettiği belirtildi.

Kararda, "Hükümlünün bu talebiyle ilgili yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, talebin 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 17'nci maddesince değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olmakta, infazı gereken kararda yazılı cezanın yukarıda belirtilen tarihler arasında infazına ara verilmesine kararla birlikte süresinde cezanın çektirilmesi için başvurmadığında hakkında yakalama emri çıkarılacağının bildirilmesine karar verildi" denildi.