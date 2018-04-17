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Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 10:43 | Son Güncelleme

TV programında 'terör propagandası' yaptığı suçlamasıyla 15 ay hapis alan öğretmen Ayşe Çelik cuma günü hapse girecek. 6 aylık bebeği Deran’ı da cezaevine götürecek Ayşe öğretmen, sözlerinden pişman olmadığını söyledi

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Diyarbakır’da, Ocak 2016’da telefonla bağlandığı Beyaz Show programında “Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” dediği için ‘Terör örgütü propagandası’ndan 1 yıl 3 ay hapse çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, cezaevine hazırlanıyor. Çelik, cezanın Yargıtay’da onanmasının ardından avukatı aracılığıyla infazın ertelenmesi yönünde başvuru yapmıştı. Cezanın infazı, 20 Nisan’a ertelenmişti.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre 11 ay hapis yatacağı belirtilen Çelik 6 aylık bebeği Deran’ı da cezaevine götürme kararı aldı. Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, Çelik’in sözlerinin arkasında olduğunu, pişman olmadığını, sözlerinde suç unsuru bulunmadığını ve her zaman “Çocuklar ölmesin” diyeceğini söylediğini bildirdi.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Ne güzel işte...keşke çıkmamak üzere girse Geberen hainleri savunan hain Başlığı da öyle bir atmışsınız ki Ayşe öğretmen hapse giriyor..oyyy üzüldm Ne öğretmeni yahu terörist Ayşe cezaevine giriyor
Kimse istemez çocukların ölmesini ama sizin çocuklar ölmesin lafının altında ne söylemek istediğiniz ortadadır.Size değilde o minik 6 aylık yavrunuz adına üzüldüm.
hiç önemli değil içerideki diğer örgüt elemanları onlara bakar siz kaygılanmayın bu şerefsiz kevaşede onlara okuma yazma öğretir
Adalet birilerinin kuklası olunca normal sonuç.hirsizlar dışarda çocuklar ölmesin diyenler içerde hem de hiçbir erteleme olmadan resmen intikam aliyor birde ülkede herşey serbest diyen sanatçı soytarılarina sormak lazım bu olayi???
keşke savaş deseydin bu ülkede barış demek yasak
Ne oldu şimdi hemen şirin göster devleti kötüle bebek acitasyon geçin bunları bu kalleşlerin savunduğu hendekçiler onlarca ana kuzusunu şehid etmedi mi? Onlar halka zulmetmedi mi? Gidecek yatacak cezasını çekecek. Teröre destek veren herkes cezasını çekecek. Bu iş başka türlü bitmez.
Bir anne olduğu için Üzülüyorum, Ama Binlerce Masum İnsanın Annenin yüreğini yakan yavrusuna kadar katleden bir Terör örgütünü destekleyen Bu kadını veya insanları lanetlemek geliyor içimden, İlk önce Katlettikleri yüzlerce bebeği bir düşünsünler Timsah gözyaşları dökmenin bir anlamı yok, bunlar lanetlenmiş bir topluluğun insanları o yüzden konuştukları şeyi gerçekten vicdanlarında hissederek söylemeleri gerekiyor e tabi oda bu insanlarda zaten yok.
Yaaaa he he öğretmen..zaten bu ülkede kimki iktidarı suçlar bir vaziyette laf söylesin hemen iktidar karşıtları onu savunur..ister VATAN HAYİNİ olsun ister solcu ister sağcı olsun..zihiniyetinide bir kenara bırakır sadece ve sadece eleştiren haklıdır.. o zaman bizim kaç askerimiz şehit oldu..hiç kalkıpta iktidar karşıtı bir kişi dedimi o askerlerde bizim evladımız sen nasıl TÜRK ASKERİNİ SUÇLARSIN..yok neden çünkü sözde adı öğretmen olan bu varlık TÜRK ASKERİ ni orada katliam yapıyormuş gibi lanse etti..
ohh olsun
neden hala öğretmen diye hitap ediyorsunuz bunun öğretmenliğinden yetiştirdiği öğrenciden ne olurki terörist olur kendi gibi..
eğer bu kadına adalet iletildi ise aynı adaletten, bu cezayı verenlere de gidecektir inşallah. adaletle kalkınacağız adaletle. biz batıyoruz.
Çocuklar olsün malta ya para kaçıran,man adasında dalevereli işler yapan besili çocuklar semirsin.
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