Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Diyarbakır’da, Ocak 2016’da telefonla bağlandığı Beyaz Show programında “Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” dediği için ‘Terör örgütü propagandası’ndan 1 yıl 3 ay hapse çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, cezaevine hazırlanıyor. Çelik, cezanın Yargıtay’da onanmasının ardından avukatı aracılığıyla infazın ertelenmesi yönünde başvuru yapmıştı. Cezanın infazı, 20 Nisan’a ertelenmişti.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre 11 ay hapis yatacağı belirtilen Çelik 6 aylık bebeği Deran’ı da cezaevine götürme kararı aldı. Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, Çelik’in sözlerinin arkasında olduğunu, pişman olmadığını, sözlerinde suç unsuru bulunmadığını ve her zaman “Çocuklar ölmesin” diyeceğini söylediğini bildirdi.