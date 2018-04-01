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Ayşen Gruda, 56'ncı sanat yılında Bodrum'da sevenleriyle buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 11:59 | Son Güncelleme

TÜRK tiyatro ve sinemasının duayen isimlerinden Ayşen Gruda, 56'ncı sanat yılında Bodrum'da sanatseverlerle buluştu.

Ayşen Gruda, 56'ncı sanat yılında Bodrum'da sevenleriyle buluştu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- TÜRK tiyatro ve sinemasının duayen isimlerinden Ayşen Gruda, 56'ncı sanat yılında Bodrum'da sanatseverlerle buluştu. Sanat yaşamında biriktirdiği anıları 'Deli Kadın' oyunuyla seyircilerle paylaşan Gruda, izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.
Usta tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda 'Deli Kadın' oyunuyla, Herodot Kültür Merkezi'nde Bodrumlu sanatseverlerle buluştu. Oyunu, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon'un yanı sıra 300'ü aşkın kişi izledi. Sanat yönetmenliğini Elvan Gruda'nın yaptığı oyunda Ayşen Gruda'nın yanı sıra Kemal Karaağaç, İnci Aslan, Cansu Pekcanattı, Erhan Sefacı, Ayça Yıldız, Tuğçe Güder, sahne aldı. 56 yıllık sanat yaşamında, aynı sahneyi, aynı seti paylaştığı oyuncularla ilgili anılarını paylaşan Gruda, Türkiye gündemi ile ilgili eleştirilerde de bulundu.
Gruda, oyunuyla izleyenlere kahkaha dolu bir gece yaşattı. Oyunun sonunda izleyenler Gruda'yı ayakta alkışladı.

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Ayşen Gruda, 56'ncı sanat yılında Bodrum'da sevenleriyle buluştuAyşen Gruda, 56'ncı sanat yılında Bodrum'da sevenleriyle buluştu

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