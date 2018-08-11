Ayşenur'un ölümünde uyuşturucu şüphesi

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde seyahat ederken rahatsızlandığı minibüsten inerken yere yığılan Ayşenur Y. (19), yaşamını yitirdi. Genç kızın kullandığı uyuşturucu madde nedeniyle hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün öğle saatlerinde D- 650 karayolu Fevziye Mahallesi'nde meydana geldi. İ.M. yönetimindeki 54 H 3964 plakalı minibüsle seyahat eden Ayşenur Y., rahatsızlandı. İ.M.'nin sağa çektiği araçtan inen Ayşenur Y., bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Ayşenur Y.'nin öldüğünü belirledi.

​Yapılan incelemenin ardından Ayşenur Y.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Genç kızın kullandığı uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, soruşturma kapsamında S.B. ve R.U. gözaltına alındı.

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