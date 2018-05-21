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Ayvacık açıklarında boğulan 6 Afgan, Kırşehir'de toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 09:26 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterlerken içinde bulundukları fiber teknenin batması sonucu boğularak can veren 7 Afgan'dan 6'sının cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi.

Ayvacık açıklarında boğulan 6 Afgan, Kırşehir'de toprağa verildi

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterlerken içinde bulundukları fiber teknenin batması sonucu boğularak can veren 7 Afgan'dan 6'sının cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi.
Çanakkale’nin Ayvacık açıklarında 5 gün önce yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber tekne battı, 7 kişi boğularak can verdi. Kimlik tespiti ve otopsinin ardından yapılan 2’si çocuk olmak üzere 6 Afgan göçmen cenazesi dün Kırşehir’e getirildi. Kimlik tespiti yapılan ve Kırşehir'de ikamet edikleri öğrenilen; Rahmatullah Jabarkheil (39), Abdul Jalal Ghanizada (8), Ferdos Hassani (16), Soma Jabarkheil (17), Khadija Ghanizada (55), Mohammad Musawer Ghanizada'nın (5) cenazeleri, Bağbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi. 1 kişinin ise kimlik tespiti henüz yapılamadı.

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Ayvacık açıklarında boğulan 6 Afgan, Kırşehir'de toprağa verildiAyvacık açıklarında boğulan 6 Afgan, Kırşehir'de toprağa verildiAyvacık açıklarında boğulan 6 Afgan, Kırşehir'de toprağa verildi

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