HABER

Ayvacık'ta 17 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 19:26 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesi sahilinden, Yunanistan’ın Midilli Adası’na tekneyle gitmeye çalışan 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesi sahilinden, Yunanistan’ın Midilli Adası’na tekneyle gitmeye çalışan 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 08.00 sıralarında Babakale Burnu mevkiinde, kıyıdan 1 mil açıkta bir grup kaçak göçmenin fiber tekne ile Yunanistan’ın Midilli Adası'na doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 109 Bot Komutanlığı ekibinin durdurduğu teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı.

TCSG 109 Botu ile Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi açıklarına getirilen kaçak göçmenler, daha sonra, KB 4301 Botu ile Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na taşındı. Kaçaklara burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Yasal işlemlerin ardından kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

Ünlülerin mimarı yurt dışı yasağından önce kaçtı!Ünlülerin mimarı yurt dışı yasağından önce kaçtı!
Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat!
Ülkü Tamer hayatını kaybettiÜlkü Tamer hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma

73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma

Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti

Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

Su kuyusunda yanmış halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Su kuyusunda yanmış halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Sapık ormanda yakalandı! Küçük kız çocuğunu...

Sapık ormanda yakalandı! Küçük kız çocuğunu...

Oğlu, kızını öldürmüştü! Baba şikayetçi olmadı

Oğlu, kızını öldürmüştü! Baba şikayetçi olmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.