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Ayvacık’ta 4 büyüklüğünde deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 20:02 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 19.02’de Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 19.02’de Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7.1 km derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

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