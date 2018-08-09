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Ayvacık'taki yangında 20 dönüm makilik alan zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 19:59 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangında 20 dönümlük makilik alan zarar gördü.

Ayvacık'taki yangında 20 dönüm makilik alan zarar gördü

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangında 20 dönümlük makilik alan zarar gördü.
Ayvacık ilçesine bağlı Koyunevi köyündeki Sokakağzı koyunda yazlık evlerin bulunduğu makilik alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle bölgedeki yazlık evlerin bulunduğu bölgeye yayıldı. Yazlık ve inşaat halindeki evlerin yakınındaki makilik alanın zarar gördüğü yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz ile 2 yangın ilk müdahale aracı ve Ayvacık Belediyesi'ne ait 1 itfaiye aracı ve 1 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi müdahale etti.
Ekiplerin 3 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 20 dönüm makilik alan zarar görürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Ayvacık'taki yangında 20 dönüm makilik alan zarar gördüAyvacık'taki yangında 20 dönüm makilik alan zarar gördüAyvacık'taki yangında 20 dönüm makilik alan zarar gördüAyvacık'taki yangında 20 dönüm makilik alan zarar gördü

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