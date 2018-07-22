Ayvacık'tan Midilli'ye kaçmaya çalışan 42 göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 09.00 sıralarında Sivrice Burnu mevkisinin bir mil açığında kaçak göçmenlerin olduğu lastik botu tespit etti. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan ve Irak uyruklu 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı7na bağlı KB 4301 Bot Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

TCSG 8 Botu ile Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek, temizlik malzemesi ve yiyecek yardımı yapıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

