Ayvalık Belediye Başkanı Gençer ormanı yanmaktan son anda kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Rahmi Gençer, ikamet ettiği evin hemen arkasında bulunan ormanlık alanda çıkan bir ev yangınını zamanında itfaiyeyi arayarak söndürülmesini sağladı. Başkan Gençer bu hareketiyle yangının çıktığı ikametin hemen ardından bulunan çam ormanının küle dönmesini engellemiş oldu.

Alınan bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Ayvalık’ın Sefa-Çamlık Mahallesi Laka mevkii bölgesinde iki katlı bir binada yangın çıktı. Ayvalık Orman Bölge İşletme Şefliği’ne ait olduğu öğrenilen ve içinde hiç kimsenin bulunmadığı tripleks villa tipindeki lojmanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler evi kısa sürede kapladı. Yangın nedeniyle evin arkasında bulunan çam ormanına ait iki ağaca da sıçrayan alevler, neredeyse büyük bir orman yangını beraberinde getirmek üzereyken, tesadüfen yangını fark eden Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, hemen İtfaiye Grup Amiri Murat Turgut’u cep telefonundan arayarak yangını ihbar etti.

Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri yangın mahalline kısa sürede ulaştı. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar da Başkan Gençer alevlere tek başına müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin 3 arasöz ve 1 su tankeriyle yangın mahalline gelmesiyle birlikte alevler kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle iki katlı bina kullanılmaz hale gelirken, binanın arka tarafında bulunan ormanlık alana ait iki çam ağacının da dallarının tutuştuğu ve ekiplerin müdahalesiyle ağaçlardaki alevlerin de söndürüldüğü öğrenildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, evinin hemen arka tarafında bulunan yangını fark eder etmez, hemen dışarı koştuğunu ve bu sırada da İtfaiye Amiri Murat Turgut’u arayarak, yangının çıktığı adresi verdiğini anlattı.

Yangına itfaiye ekiplerine elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Gençer, “İtfaiye ekiplerimiz kısa sürede ulaştı ve yangını söndürdü. Hatta evin arka kısmındaki ormanlık alana ait iki çam ağacının dallarının tutuşması beni çok korkuttu. Maazallah, alevler ağaçtan ağaca sıçrayarak, çok büyük bir orman yangınına neden olabilirdi. Allah’a şükür ucuz atlattık. Allah bundan sonra bu tür olumsuzlukları halkıma yaşatmasın” diye konuştu.