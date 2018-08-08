HABER

Ayvalık Cennet Tepesi'nde orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 11:24 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Cennet Tepesi mevkisindeki ormanlıkta gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü.

Ayvalık Cennet Tepesi'nde orman yangını

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Cennet Tepesi mevkisindeki ormanlıkta gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü. Alevlerin sardığı 5 dekarlık alan yandı.
Ayvalık'ın Cennet Tepesi mevkisindeki ormanlıkta, saat 03.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Ayvalık Belediyesi'nce yaklaşık 20 yıl önceki yangında kül olan ormanlıkta yeniden hayata geçirilen hatıra ormanının da bulunduğu bölgeden yükselen alevlere, itfaiye erleri müdahale etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin 3 arasöz ve 1 su tankeriyle müdahale ettiği yangın, saat 06.00 sıralarında kontrol altına alındı. Alevler, 3 saatte söndürülürken, 5 dekarlık alanın yandığı belirlendi.
Yangının, Cennet Tepesi yolunda seyir halindeki araçtan söndürülmemiş sigara izmaritinin atılması sonucu çıktığı ileri sürüldü. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Ayvalık Cennet Tepesi'nde orman yangınıAyvalık Cennet Tepesi'nde orman yangınıAyvalık Cennet Tepesi'nde orman yangınıAyvalık Cennet Tepesi'nde orman yangını

PARTNERİşte kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerİşte kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
Devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldüDevrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü
Motosiklet sürücüsü yolcu almak için duran otobüse arkadan çarptı:1 yaralıMotosiklet sürücüsü yolcu almak için duran otobüse arkadan çarptı:1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Fenerbahçe turu zora soktu

Fenerbahçe turu zora soktu

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

Kocaeli'de erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu engelli şahıs gözaltına alındı!

Kocaeli'de erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu engelli şahıs gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.