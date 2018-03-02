Ayvalık esnafında dolandırıcılık paniği

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; iki müşterisi tarafından dolandırıldığını savunan esnaf, o iki şahısa ait güvenlik kamerası kayıtlarını sosyal paylaşım sitelerinden paylaşarak, aynı görüntülerle polis başvuruda bulunup isimlerini bilmediği şahıslardan şikayetçi oldu.

Ayvalık’ın tanınmış esnaflarından Behiç Babadostu, dükkanına gelen iki şahıstan birinin kendisini Ayvalık İmam Hatip Lisesi’nde öğretmen olarak tanıttığını diğerinin de o şahsın eniştesi olduğunu savundu.

İyi giyimli ve dürüst görünen şahısların, işlettiği Pet Shop dükkanından yaklaşık 300 liralık alışveriş yaptıktan sonra Fatma Kahraman adına kayıtlı bir kredi kartını verdiklerini, ancak kartın bakiyesinde limit olmadığı için ödemeyi alamadığını anlatan Babadostu, “Şahısların uzattığı kredi kartı ‘Yetersiz Bakiye’ olunca, bu kez genç olan ve kendisini Ayvalık İmam Hatip Lisesi’nde öğretmen olarak tanıtan genç şahıs, ‘O zaman ben size ödemeyi yarın yapayım’ teklifinde bulundu. Ben o sırada arkam dönük olarak bir başka müşteriyle ilgileniyordum. Adamın, ‘Sonra ödeme yaparım’ şeklindeki sözlerini duydum ama ‘Hayır, olmaz’ diyerek önüme döndüğümde adamlar paketlettikleri malı alıp, dükkandan çıkarak gözden kayboldular. O anda dolandırıldığımı tahmin ettim ama yinede bir umut belki parayı getirirler diye birkaç gün bekledim. Ama gelen giden olmadı. Aynı şahısların bizim dükkanın yakınındaki bir oyuncakçıya da aynı taktikle alışveriş yapmak istediklerini ancak oyuncakçı dükkanını işleten esnaf arkadaşımın ‘Veresiye veremeyiz’ diyerek diretmesi sonucunda, söz konusu şahıslara izin vermediğini öğrendim. Hemen dükkanımızda 24 saat kayıt yapan güvenlik kamerası görüntülerinden şahısların video ve fotoğraflarını bularak, önce facebook’ta ki kendi hesabımdan, daha sonrada üye olduğum tüm gruplarda bu şahısları afişe ettim. Daha sonra da Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, isimlerini bilmediğim bu iki şahısın görüntülerini teslim ederek şikayetçi oldum. Amacım bize yapılan bu dolandırıcılığa karşı ilçemizdeki ve çevre ilçelerdeki esnafları uyarmaktır” dedi.

Öte yandan aynı şahısların bir oyuncakçı dükkanı işleten Cenk Güldüren’in yokluğunu fırsat bilerek, eşi Yeşim Güldüren’e, ‘Ben sizin eşinizi tanıyorum. 300-400 liralık alışveriş yapacağız. Daha sonra kendisine ödemesini yaparız’ şeklinde talepte bulundukları, ancak Yeşim Güldüren’in ise bu talebi kabul etmediği öğrenildi.

İki şahıs hakkında Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün araştırmaları sürüyor.