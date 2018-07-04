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Ayvalık itfaiyesi ekibi, baba ve oğlunu boğulmaktan kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 16:42 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesine ailesiyle tatile gelen Necati Gürbüz, 8 yaşındaki oğlu Ege ile birlikte boğulma tehlikesi atlattı.

Ayvalık itfaiyesi ekibi, baba ve oğlunu boğulmaktan kurtardı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesine ailesiyle tatile gelen Necati Gürbüz, 8 yaşındaki oğlu Ege ile birlikte boğulma tehlikesi atlattı. Baba ve oğlunu, boğulmaktan son anda Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekibi kurtardı.
Bugün saat 11.30'da meydana gelen olayla, Sarımsaklı Maliye Kampı önünde deniz yatağı ile denize açılan 8 yaşındaki Ege Gürbüz, uyuya kaldı. Uyandığında kıyıdan yaklaşık 150- 200 metre açıkta olduğunu fark eden ve yüzme bilmediği için korkuya kapılan çocuk, çığlıklarla babasını yardıma çağırdı. Baba Necati Gürbüz, yüzme bilmediği için kolluk takarak oğlunu kurtarmak için denize açıldı.
Çocuğuna yetişmek için bir süre yüzen Necati Gürbüz yorgun düşünce suya batmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Murat Turgut yönetimindeki Ayvalık İtfaiyesi Grup Amirliği can kurtaran ekibi, baba Necati Gürbüz’ü suda çırpınırken kurtardı. Bir cankurtaran botu ve bir jet-ski ile olaya müdahale eden ekip, aynı anda deniz yatağındaki minik Ege’yi de denizden çıkardı.
Oğluyla birlikte boğulmak üzereyken kurtarılan Necati Gürbüz, ekiplere teşekkür etti.

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Ayvalık itfaiyesi ekibi, baba ve oğlunu boğulmaktan kurtardıAyvalık itfaiyesi ekibi, baba ve oğlunu boğulmaktan kurtardıAyvalık itfaiyesi ekibi, baba ve oğlunu boğulmaktan kurtardı

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