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Ayvalık Liman Başkanı Asım Özalp rüşvet suçlamasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 00:23 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de, rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınan Ayvalık Liman Başkanı Asım Özalp tutuklandı.

Ayvalık Liman Başkanı Asım Özalp rüşvet suçlamasıyla tutuklandı

Kadir KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’de, rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınan Ayvalık Liman Başkanı Asım Özalp tutuklandı.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Ayvalık Liman Başkanı Asım Özalp'i rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve burada ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Özalp, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Ayvalık Liman Başkanı Asım Özalp rüşvet suçlamasıyla tutuklandı

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