Ayvalık'a tatile gelen 8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesine tatile gelen Yaşar ve Sema Kaya çiftinin 8 yaşındaki çocukları Berkay Kaya, konakladıkları otelin havuzunda boğuldu.
Bursa’dan Balıkesir’in Ayvalık ilçesine gelen Yaşar ve Semra Kaya, 2 çocukları ile birlikte sabah Lale adasında 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Kaya ailesi öğle yemeğini yedikten sonra 4 yaşındaki ismi öğrenilemeyen kızlarının temizliği için kaldıkları otelin odasına çıktı. Bu sırada Kaya ailesinin 8 yaşındaki oğulları Berkay Kaya yüzmek istediğini belirtti. Kaya çifti de oğulları Berkay Kaya’yı otelin havuzuna bırakıp, tekrar odaya döndü. İddiaya göre, yüzme bilmeyen ve yetişkinler havuzuna girdiği ileri sürülen Berkay Kaya, suyun içinde çırpınınca çevredeki diğer tatilciler tarafından sudan çıkarıldı. Olayı duyan Kaya çifti hemen havuzun başına koştu. Çok miktarda su yutan Berkay Kaya olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Berkay Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye koşan Kaya çifti, oğulları Berkay Kaya’nın hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizleri geçirdi. Hastane morgunda savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Berkay Kaya’nın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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