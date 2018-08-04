Ayvalık'ın Maden Adası'nda orman yangını

Tuncel YILMAZ-Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Maden Adası'nda çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ayvalık ilçesinin 22 adasından en büyüğü olan Maden Adası'nda bugün saat 15.00 sıralarında henüz belli olmayan bir nedenle orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarla kısa sürede yayılan alevlere yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi. Yangının güçlükle kontrol altına alındığı öğrenildi. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini belirterek, "Yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Yangının ne kadarlık bir alanda etkili olduğu ise ekiplerimizin adaya çıkmasının ardından netlik kazanacak. Çok şükür ki yangın, zemin yangını şeklinde ilerlemiş. Şu an için yangınla ilgili herhangi bir olumsuz durum yok" dedi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

