HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ayvalık'ta 1777 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 12:42 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada 1777 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada 1777 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İzmir'den Ayvalık'a gümrük kaçağı sigara getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile harekete geçen ekipler, şüpheli aracı Altınova Mahallesi uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada çeşitli markalarda 1777 paket kaçak sigara ele geçirilirken, araç sürücüsü S.D. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

PARTNERDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadıDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadı
Gülperi hemşirenin ölümü davasında rapor bekleniyorGülperi hemşirenin ölümü davasında rapor bekleniyor
Kırşehir’de trafoya yıldırım düştüKırşehir’de trafoya yıldırım düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

KAP'a açıklama yapılmıştı

KAP'a açıklama yapılmıştı

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

Gaziantep'te dehşet: Sahurda anne ve babasını boğazını keserek öldürdü

Gaziantep'te dehşet: Sahurda anne ve babasını boğazını keserek öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.