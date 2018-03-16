Ayvalık'ta 31 kaçak göçmen yakalandı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Suriye uyruklu 31 göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, Ayvalık ilçesinde, yasa dışı geçişlere karşı denetimleri sürüyor. Ekipler, sabah saatlerinde, Sahilkent Mahallesi deniz kıyısında bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye uyruklu 31 göçmen, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Başkanlığı’na gönderildi.

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