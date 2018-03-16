Ayvalık’ta 31 mülteci yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 31 Suriye uyruklu mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ilçenin Sahilkent Mahallesi’nde deniz kıyısında bir grup göçmeni fark etti. Aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli mültecilerin bir tekne ile Midilli Adası’na gitmeye yeltendikleri sırada harekete geçen jandarma ekipleri, kaçakları kıskıvrak yakaladı. Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen 31 göçmene burada yiyecek, giyecek, ilaç gibi insani yardımlar yapıldı. 31 göçmen İzmir Göç İdaresi Başkanlığı’na gönderildi.