HABER

Ayvalık’ta 43 göçmen jandarmaya yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 14:37 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 43 Suriye uyruklu göçmen jandarmaya yakalandı.Alınan bilgiye göre; sabah saatlerinde Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Şeytan Sofrası eteklerinde bir koyda kendilerini Midilli’ye bir tekne ile götürmek için kişi başı bin 500 avro karşılığında anlaştıkları organizatörleri bekleyen 43 Suriyeli göçmen ele geçirildi.Kendileri Midilli’ye götürecek insan tacirlerini saatlerce bekledikleri halde hiç kimsenin gelmemesi üzerine cep telefonuyla bir taksiciyi arayan göçmenler, şiddetli yağış altında ıslandıklarını ve birkaç taksiyle gelip kendilerini bulundukları yerden almalarını söyledi.Taksiciler kendilerini arayanların mülteci olduğunu anlayınca, hemen durumu Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.Hemen harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Şeytan Sofrası etekleri altındaki koyda bekleyen göçmenleri şiddetli yağış altında sırılsıklam ıslanmış bir halde yakalayarak, Küçükköy Jandarma Karakolu’na götürdü.Aralarında çok sayıda bebek yaştaki çocuk ve kadınların da bulunduğu 43 Suriye uyruklu göçmene; gıda, ilaç ve giyim eşyası gibi insani yardımlarda bulunan jandarma ekipleri daha sonra yasal işlemleri yapılmak üzere 43 göçmeni Balıkesir Göç İdaresi’ne göndereceği öğrenildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 43 Suriye uyruklu göçmen jandarmaya yakalandı.
Alınan bilgiye göre; sabah saatlerinde Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Şeytan Sofrası eteklerinde bir koyda kendilerini Midilli’ye bir tekne ile götürmek için kişi başı bin 500 avro karşılığında anlaştıkları organizatörleri bekleyen 43 Suriyeli göçmen ele geçirildi.
Kendileri Midilli’ye götürecek insan tacirlerini saatlerce bekledikleri halde hiç kimsenin gelmemesi üzerine cep telefonuyla bir taksiciyi arayan göçmenler, şiddetli yağış altında ıslandıklarını ve birkaç taksiyle gelip kendilerini bulundukları yerden almalarını söyledi.
Taksiciler kendilerini arayanların mülteci olduğunu anlayınca, hemen durumu Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.
Hemen harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Şeytan Sofrası etekleri altındaki koyda bekleyen göçmenleri şiddetli yağış altında sırılsıklam ıslanmış bir halde yakalayarak, Küçükköy Jandarma Karakolu’na götürdü.
Aralarında çok sayıda bebek yaştaki çocuk ve kadınların da bulunduğu 43 Suriye uyruklu göçmene; gıda, ilaç ve giyim eşyası gibi insani yardımlarda bulunan jandarma ekipleri daha sonra yasal işlemleri yapılmak üzere 43 göçmeni Balıkesir Göç İdaresi’ne göndereceği öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okuldan kaçan oğlunu, internet kafede bulup dövdü

Okuldan kaçan oğlunu, internet kafede bulup dövdü

Adana'da kan donduran olay: Kız arkadaşını etiketleyince öldürdü!

Adana'da kan donduran olay: Kız arkadaşını etiketleyince öldürdü!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Bakanlık harekete geçti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Bakanlık harekete geçti

Denizli'de sabaha karşı büyük facia: En küçüğü 17 en büyüğü 19 yaşında

Denizli'de sabaha karşı büyük facia: En küçüğü 17 en büyüğü 19 yaşında

Cani 'öldüreceğim' diye mesaj atıyordu... Korkunç cinayetleri eski eşler ortaya çıkardı!

Cani 'öldüreceğim' diye mesaj atıyordu... Korkunç cinayetleri eski eşler ortaya çıkardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.