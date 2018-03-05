Ayvalık’ta 43 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 43 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Cunda Adası Pateriça mevkiinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 16’sı çocuk olmak üzere 33 Suriye ve 10 Somali uyruklu toplam 43 göçmen, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Olayda O.O, M.D., V.G., N.K., M.E. ve B.K adlı 6 organizatör de gözaltına alındı. İlaç, yiyecek, içecek ve giyim eşyası gibi insani ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi. Gözaltına alınan 6 organizatörün ise Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.
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