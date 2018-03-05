HABER

Ayvalık’ta 43 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 20:52 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 43 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Cunda Adası Pateriça mevkiinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 16’sı çocuk olmak üzere 33 Suriye ve 10 Somali uyruklu toplam 43 göçmen, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 43 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Cunda Adası Pateriça mevkiinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 16’sı çocuk olmak üzere 33 Suriye ve 10 Somali uyruklu toplam 43 göçmen, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Olayda O.O, M.D., V.G., N.K., M.E. ve B.K adlı 6 organizatör de gözaltına alındı. İlaç, yiyecek, içecek ve giyim eşyası gibi insani ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi. Gözaltına alınan 6 organizatörün ise Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

4 parti ittifak kurduklarını açıkladı4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
İlber Ortaylı: Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyorİlber Ortaylı: Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyor
Skandal röportajı veren terörist öldürüldü!Skandal röportajı veren terörist öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oscar heykelini çalmaya çalışırken yakalandı!

Oscar heykelini çalmaya çalışırken yakalandı!

İş adamına kanlı infaz! Kapıdan çıkınca karşısında onu gördü

İş adamına kanlı infaz! Kapıdan çıkınca karşısında onu gördü

KKTC’de otomobil askeri araca çarptı: 7'si asker 10 yaralı

KKTC’de otomobil askeri araca çarptı: 7'si asker 10 yaralı

Akhisar’da 15 ayrı hırsızlık olayında 13 kişi yakalandı

Akhisar’da 15 ayrı hırsızlık olayında 13 kişi yakalandı

Çarpıcı araştırma ortaya çıkardı! 'Patron WhatsApp'tan bacakların çok güzel yazdı'

Çarpıcı araştırma ortaya çıkardı! 'Patron WhatsApp'tan bacakların çok güzel yazdı'

Ovacık'ta PKK'ya ait 3 sığınak, 1 mağara imha edildi

Ovacık'ta PKK'ya ait 3 sığınak, 1 mağara imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.