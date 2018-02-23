Ayvalık’ta 53 Suriyeli göçmen Midilli’ye kaçamadan yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 53 Suriye uyruklu mülteci yakalandı.

Sabah saatlerinde rutin devriye görevi yapan Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botlar, Sarımsaklı açıklarında bir şişme botla Midilli’ye doğru yol alan bir grup göçmeni fark etti. Hemen harekete geçen ekipler, aralarında çok sayıda çocuk ve kadınların da bulunduğu 53 Suriyeli mülteci ele geçirdi. Cunda adasındaki Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen kaçak göçmenler, daha sonra yasal işlemlerinin yapılması için Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.

İlaç, yiyecek, su, giyim eşyası, bebeklere mama ve bez gibi insani yardımların yapıldığı 53 Suriyeli göçmenin Balıkesir Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi.