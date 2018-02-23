HABER

Ayvalık’ta 53 Suriyeli göçmen Midilli’ye kaçamadan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 15:08 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 53 Suriye uyruklu mülteci yakalandı.Sabah saatlerinde rutin devriye görevi yapan Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botlar, Sarımsaklı açıklarında bir şişme botla Midilli’ye doğru yol alan bir grup göçmeni fark etti.

Ayvalık’ta 53 Suriyeli göçmen Midilli’ye kaçamadan yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 53 Suriye uyruklu mülteci yakalandı.
Sabah saatlerinde rutin devriye görevi yapan Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botlar, Sarımsaklı açıklarında bir şişme botla Midilli’ye doğru yol alan bir grup göçmeni fark etti. Hemen harekete geçen ekipler, aralarında çok sayıda çocuk ve kadınların da bulunduğu 53 Suriyeli mülteci ele geçirdi. Cunda adasındaki Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen kaçak göçmenler, daha sonra yasal işlemlerinin yapılması için Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.
İlaç, yiyecek, su, giyim eşyası, bebeklere mama ve bez gibi insani yardımların yapıldığı 53 Suriyeli göçmenin Balıkesir Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi.

Ayvalık’ta 53 Suriyeli göçmen Midilli’ye kaçamadan yakalandı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cezaevinde 'isyan alarmı' tatbikat çıktı

Cezaevinde 'isyan alarmı' tatbikat çıktı

Sınırdan bu sefer kol saati geçirmeye çalıştılar

Sınırdan bu sefer kol saati geçirmeye çalıştılar

Belediye Başkanını bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Belediye Başkanını bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Raco'nun çevresindeki terör mevzileri vuruluyor

Raco'nun çevresindeki terör mevzileri vuruluyor

Kayıp engelli genç, jandarma ekiplerince ailesine teslim etti

Kayıp engelli genç, jandarma ekiplerince ailesine teslim etti

Atladı mı, atıldı mı?

Atladı mı, atıldı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.