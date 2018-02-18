Ayvalık’ta 55 kaçak göçmen yakalandı

Hüsnü EVREN / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Ayvalık’a bağlı Küçükköy mahallesi Sarımsaklı plajları açıklarında devriye görevi yapan Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şişme lastik botun içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 kaçak göçmeni yakaladı. Angola, Senegal ve Suriye uyruklu 55 kaçak, Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Burada ilaç, battaniye, giyim eşyası ve yiyecek yardımı yapılan kaçaklar arasında bulunan ve kolundan yaralanığı belirlenen bir bebeğe, 112 Acil Sağlık ekibi müdahalede bulundu.

Kaçaklar, yasal işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Başkanlığı’na gönderildi.

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