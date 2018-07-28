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Ayvalık'ta, 5'inci AIMA Müzik Festivali başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 16:26 | Son Güncelleme

AYVALIK Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından düzenlenen 5'inci AIMA Müzik Festivali, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Taksiyarhis Anıt Müze'de başladı.

Ayvalık'ta, 5'inci AIMA Müzik Festivali başladı

Kadri KAYA / AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- AYVALIK Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından düzenlenen 5'inci AIMA Müzik Festivali, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Taksiyarhis Anıt Müze'de başladı.
Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen AIMA Müzik Festivali, 30 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Konser öncesi AIMA Koordinatörü Prof. Filiz Ali, desteklerinden ötürü CHP'li Belediye Başkanı Rahmi Gençer'e, üzerinde AIMA'da eğitim veren müzisyenlerin imzalarının olduğu bir teşekkür belgesi verdi. Başkan Gençer de, AIMA' da eğitim veren müzisyenlerden Marco Misciagna'ya Fahri hemşeri beratı taktim etti.
Konser öncesi konuşma yapan Başkan Gençer, "AIMA'nın 20'nci yılını yaşıyoruz. AIMA yüzlerce öğrenci yetiştirdi, yüzlerce etkinlik yaptı. Uluslararası bir boyuta geldi. Ayvalık'ımızın adını sanatla duyuran organizasyonlara imza attı. Biz de severek destekliyoruz" dedi.
AIMA Festival Orkestrası, Bach'ın Brandenburg konçertosu ile başlayan konserde, Bach'ın yanısıra J.Haydn ve Branno'dan eserler sundu. Festivalde bugün soprano Canan Özgür, alto Cansın Hazan Bayrak, bariton Fehmi Cesur Özdemir ve bas Ali Göktürk’ün solist olarak yer aldığı A Capella Boğaziçi, Taksiyarhis Anıt Müzesi’nde sahne alacak. A Capella Boğaziçi, 5'inci AMA Müzik Festivali’nde müzikseverleri dünya müziğinin geleneksel örneklerinin modern armonilerle yeniden yorumlandığı Balkanlar’dan Anadolu’ya, Endülüs’ten Latin Amerika’ya uzanan sıra dışı bir yolculuğa çıkaracak.
Festival, 29 Temmuz’da Bozok Quartet’in vereceği konserle devam edecek. 1'inci kemanda Tayfun Bozok, 2'nci kemanda Derya Bozok, viyolada Evren Bilgenoğlu ve viyolonselde Erkan Özbek’in yer aldığı Bozok Quartet’in konserine de Taksiyarhis Anıt Müzesi ev sahipliği yapacak. Bozok Quartet; L.van. Beethoven Quartet “Serioso” Op. 95 ve M.Ravel Quartet in F’ten parçalar seslendirecek.
Festivalin kapanış konserinde Alexander Rudin yönetimindeki AIMA Festival Orkestrası Taksiyarhis Anıt Müzesi’nde bir kez daha müzikseverlerle buluşacak.

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Ayvalık'ta, 5'inci AIMA Müzik Festivali başladıAyvalık'ta, 5'inci AIMA Müzik Festivali başladıAyvalık'ta, 5'inci AIMA Müzik Festivali başladıAyvalık'ta, 5'inci AIMA Müzik Festivali başladı

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