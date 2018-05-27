Ayvalık'ta balıkçı teknesi battı: 1 kişi kurtarıldı, 4 kişi kayıp

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi limanından saat 01.30 sıralarında deniz patlıcanı toplamak için denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu 'Belinay' isimli tekne, fırtına nedeniyle alabora oldu. 1 kişi kurtarılırken, kayıp 4 kişi aranıyor.

Ayvalık ilçesinde 'Belinay' isimli teknenin sahibi Volkan Çanakçı, beraberindeki Mert Boysener, Mustafa Fırat Göral, Hayri Kar ve Kerem İncedayı ile birlikte deniz patlıcanı avcılığı için denize açıldı. Ayvalık ilçesi, Altınova Mahallesi, Öğretmenler Sitesi açıklarında, çıkan fırtına nedeniyle tekne alabora oldu ve battı. Teknedeki Mert Boysener sahile doğru yüzmeye çalıştığı sırada, İzmir'in Dikili ilçesinde devriye görevi yapan bir Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından bulunarak kurtarıldı.

Kayıp olan Volkan Çanakçı, Mustafa Fırat Göral, Hayri Kar ve Kerem İncedayı'yı arama çalışmaları ise karadan jandarma ekipleri, havadan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 1 uçağı ile 2 helikopteri, denizden de Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın üç botu ve balıkçılar tarafından sürdürülüyor.

