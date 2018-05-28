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Ayvalık’ta batan tekne bulundu, kayıp 4 kişi aranıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 16:08 | Son Güncelleme

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi iskelesi açıklarında çıkan fırtına nedeniyle alabora olarak batan 'Belinay' isimli teknedeki 5 kişiden 1'i kurtulurken, aranan 4 kişiden Kerem İncedayı'nın cesedine ulaşıldı.

Ayvalık’ta batan tekne bulundu, kayıp 4 kişi aranıyor (2)

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi iskelesi açıklarında çıkan fırtına nedeniyle alabora olarak batan 'Belinay' isimli teknedeki 5 kişiden 1'i kurtulurken, aranan 4 kişiden Kerem İncedayı'nın cesedine ulaşıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, saat 15.30 sıralarında İncedayı'nın cesedini 28 metre derinlikteki batık tekne yakınında buldu. Seyyar manavlık yapan Kerem İncedayı'nın 1,5 yıllık eşinin hamile olduğu öğrenildi. Kerem İncedayı'nın cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları gözyaşına boğuldu.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, havadan 1 helikopter ve denizden de 3 bot ile halen kayıp olan tekne sahibi Volkan Çanakçı, Mustafa Fırat Göral ve Hayri Kar'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Hüsnü EVREN-Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Ayvalık’ta batan tekne bulundu, kayıp 4 kişi aranıyor (2)

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